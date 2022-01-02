شكرا لقرائتكم خبر عن زرقا: أوميكرون متفشّي في اسرائيل بالرغم من القيود الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المنسق الوطني لشؤون مكافحة جائحة كورونا في إسرائيل سلمان زرقا بأنه لا داع لفرض قيود صحية جديدة، كونها غير ناجعة في حصر الجائحة في ظل قدرة المتحور أوميكرون الكبيرة على الانتشار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول، في حديث إذاعي صباح اليوم الأحد، إن أوضاع المصابين بهذه السلالة أقل خطورة، وبالتالي فإن عدد الذين يضطرون إلى تلقي العلاج الطبي في المستشفيات بسببها لم يشهد ارتفاعا ملموسا.

وتعهد منسق شؤون الجائحة بأن تتم قريبا مراجعة سياسية إغلاق السماء، معتبرا أنه لا مبرر لمنع دخول سياح إلى إسرائيل في الوقت الذي أصبح أوميكرون متفشيا في البلاد.

وناشد الجمهور مجددا بتلقي التطعيم وعدم التجمهر وارتداء الكمامات، مؤكدا أن هذه الخطوات تقلل من احتمالات اللجوء إلى الإغلاق.

وأعلنت وزارة الصحة أمس رصد 5466 إصابة جديدة بكورونا، بنسبة إيجابية بلغت 96ر3% من إجمالي الفحوص التي تم إجراؤها، وهي أعلى نسبة سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.