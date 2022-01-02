شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا في الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الدنمارك 21 ألفا و202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 831 ألفا و974 إصابة، والوفيات إلى 3287 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 12 مليونا و136 ألفا و265 ذجرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.