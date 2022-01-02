ألمانيا تغلق ثلاثاً من محطاتها النووية الست الباقية

ألمانيا (أ ف ب).

أغلقت ألمانيا ثلاث محطات للطاقة النووية من بين محطات الطاقة النووية الست الباقية لديها وذلك على طريق استكمال انسحابها من مجال الطاقة النووية بينما تحول انتباهها إلى الطاقة المتجددة.

وقررت الحكومة الألمانية الإسراع بالتخلص من الطاقة النووية في أعقاب حادث مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان في عام 2011 عندما دمر زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) المحطة المقامة على الساحل وذلك في أسوأ كارثة نووية في العالم منذ كارثة تشيرنوبل في عام 1986.

وأُغلقت مفاعلات بروكدورف وغرونده وجوندريمينغن سي أمس الجمعة بعد تشغيل استمر ثلاثة عقود ونصف.

وسيتم إغلاق المفاعلات الثلاثة المتبقية بحلول نهاية العام الجاري 2022.