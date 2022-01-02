انت الان تتابع خبر احلام تطلب من فنان سعودي الغناء معها والاخير يفاجئها بالرد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهرت الفنانة أحلام في مقطع فيديو نشرته عبر تويتر وهي تطلب من عبدالمجيد عبدالله أن يغني أغنية حزين قبل صعوده على المسرح للغناء ضمن فعاليات موسم الرياض.وجاء رد عبدالمجيد عبدالله غير متوقع قائلاً: "والله ما أحد يقدر يغنيها بعدك.. لو طلع السماء ونزل الأرض"، وهو ما سبب حالة من السعادة للفنانة أحلام ولم تجد الكلمات التي تعبر به عن سعادتها.

وكان حضور الفنان عبدالمجيد عبدالله على المسرح بعد غياب طويل مفاجأة الحفل، وشارك مع الفنان محمد عبده في الغناء على المسرح واصفا إياه" بعملاق الأغنية السعودية والجزيرة والوطن العربي".

وطلب محمد عبده من الفنان عبدالمجيد أن يعد الجمهور بالبقاء معه مستقبلا، ووافق على ذلك، قبل أن يعود فنان العرب بالهتاف بكنية عبدالمجيد مكررا "أبوعبدالله، أبوعبدالله" في لفتة تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق.

المصدر: ليالينا

