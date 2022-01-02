الموت يفجع الفنان كاظم الساهر – عاجل

وكتب حسين جبار شقيق كاظم الساهر : "شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله. انا لله وانا اليه راجعون".

وتلقى حسين جبار شقيق كاظم الساهر العديد من التعليقات التى تواسيه وتقدم التعازى له وللقيصر كاظم الساهر.

ويعد المطرب كاظم الساهر أحد النجوم الذين لمعوا فى عالم الغناء وقدموا العديد من الأغانى التى تظل محفورة فى وجدان جمهوره فى الوطن العربى.