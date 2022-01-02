انت الان تتابع خبر المرور تباشر بحملة واسعة لرفع التجاوزات في بغداد - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "حسب توجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق إسماعيل الربيعي، قامت مديرية المرور العامة بحملة موسعة لرفع التجاوزات على نهر الطريق".

وأضافت، إن "مديرية مرور بغداد الرصافة قاطع مرور الكرادة، قامت برفع التجاوزات الموجودة في في شارع الصناعة".

