انت الان تتابع خبر القبض على تاجر مخدرات وبحوزته 5 كغم من 'الكريستال' في بغداد - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأحد، القبض على تاجر مخدرات وبحوزته خمسة كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في بغداد.
وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعملية نوعية أمنية، تمكن قسم مكافحة مخدرات ( الرصافة ) من القبض على تاجر مخدرات بحوزته خمسة كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".
وأشار البيان إلى إنه "تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينال جزاءه العادل".