الصومال.. قتيل ومصابان في تفجير سيارة مفخخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب اثنان، اليوم السبت، في تفجير سيارة مفخخة في تقاطع بارأبح في مديرية هولوداغ وسط العاصمة الصومالية مقديشو.



وذكر قائد شرطة هولوداغ، نجيب عبدي أبيب، حسب وسائل إعلام رسمية، "وقع تفجير سيارة مفخخة في المديرية، وأسفر عن قتيل واحد وإصابة اثنين جراء التفجير " .

وأضاف: "عبرت السيارة نقطة تفتيش أمنية بقوة وانفجرت بعد ذلك".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، رغم أن معظم التفجيرات ينفذها مسلحو حركة الشباب الإرهابية.