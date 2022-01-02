شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طلبات أمام النواب الثلاثاء القادم لتحديد موعد المناقشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة مقدمة من النواب، ومن المنتظر أن يفوض مجلس النواب هيئة مكتبه فى تحديد موعد المناقشة وجاءت طلبات المناقشة كالتالى :

1- طلب مناقشة مقدم من النائبة ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

2- طلب مناقشة مقدم من النائبة ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية.

3- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.

4- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية.

5- طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.

6- طلب مناقشة مقدم من النائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية.

7- طلب مناقشة مقدم من النائب تامر عبد القادر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله.

8- طلب مناقشة مقدم من النائب الطاهر عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

9- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد حته وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة.