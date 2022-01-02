غارات إسرائيلية على مواقع في غزة عقب إطلاق صاروخين من القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (بي بي سي):

شن الجيش الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مواقع في غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "أهدافا إرهابية" في غزة، مضيفًا أن أهدافه جنوبي القطاع شملت مجمّعًا استخدمه مسلحو حركة حماس لتصنيع الصواريخ، بحسب قوله.

وفي شمالي قطاع غزة، أطلقت دبابات إسرائيلية النار على نقاط مراقبة تابعة لحماس.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا جراء القصف الإسرائيلي.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس أن طائرات ودبابات إسرائيلية استهدفت بعضا من النقاط الأمنية ومعسكر تدريب تابع لها.

وقال مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس، إن الطيران الإسرائيلي "نفّذ عدوانا جديدا بعد منتصف الليل على قطاع غزة، حيث أطلق عشرة صواريخ على موقع القادسية غربي خان يونس".

وقال الجيش الإسرائيلي إن هجماته وقعت بعد تحذيرات للناس في المناطق المستهدفة.

وتأتي الهجمات الإسرائيلية ردًا على صاروخين باتجاه إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت.

وسقط الصاروخان في البحر قبالة سواحل تل أبيب دون وقوع إصابات أو أضرار، بحسب ما أعلنت إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار لم تنطلق ولم يتم تشغيل نظام اعتراض الصواريخ.

ولم تعلن جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين، كما لم يصدر تعليق من حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وتشهد الجبهة بين إسرائيل وغزة هدوءا بشكل كبير منذ انتهاء أعمال عنف استمرت 11 يوما في مايو الماضي.

ومع ذلك، شهد يوم الأربعاء إطلاق نار من جهة غزة تسبب في إصابة مدني إسرائيلي، وهو ما أدى إلى قصف إسرائيلي بالدبابات تسبب في إصابة ثلاثة فلسطينيين.

ومنذ توصّل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أُطلقت خمسة صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، بحسب تقرير سنوي للجيش الإسرائيلي صدر في 29 ديسمبر المنصرم.