بعد انقشاع الشبورة.. فتح طريق الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أعادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، فتح طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة.

كما أعادت الإدارة العامة للمرور فتح الطريق الصحراوي الشرقي والغربي من بني سويف حتى أسيوط، وطريق (القطامية -العين السخنة) أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.

وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور حفاظا على سلامتهم.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.