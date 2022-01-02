تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر شراء الدينار الكويتي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، في البنك الأهلي المصري.

واستقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي: 49.23 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و52.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 40.41 جنيه للشراء، و 41.75 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 21.75 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع.