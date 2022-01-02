حريق في مقر البرلمان بجنوب إفريقيا

واندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى نحو الساعة 03.30 بتوقيت غرينتش.
وفي وقت مبكر من اليوم، تشاهد ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى. وكانت الكاب شهدت في أبريل حريقا كبيرا. فقد انتشر حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.
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