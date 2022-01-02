التحالف يدمر ٤ مخازن للطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري

أعلن تحالف دعم الشرعية عن تدمير ٤ مخازن للطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري، وأكد التحالف عن اتخاذهم إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، كما أشاربأن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .



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