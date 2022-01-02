أمريكا.. إلغاء آلاف رحلات الطيران بسبب كورونا والطقس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ألغت السلطات المحلية في الولايات المتحدة نحو 2584 رحلة جوية منذ بداية السبت، بواقع نصف الرحلات الجوية الملغاة تقريبا بالعالم التي بلغ عددها 4501، وفق ما أفاد موقع “فلايت أوير” الإلكتروني.

وأضاف الموقع: “تم إرجاء 3271 رحلة طيران من وإلى الولايات المتحدة، من إجمالي 7381 رحلة جوية أرجئت في أنحاء العالم”.

وأوضح الموقع أن “شركة الخطوط الجوية الأمريكية الأكثر تضررا هي شركة “ساوث ويست”، التي اضطرت إلى إلغاء 13% من رحلاتها”.

وساد الاضطراب مطارات شيكاغو شمالي البلاد، خصوصا بسبب تردي الظروف الجوية، ومن المتوقع أن تهب عاصفة ثلجية في المنطقة.

ويشهد النقل الجوي العالمي اضطرابا شديدا بسبب متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا شديد العدوى، بالإضافة إلى تغيب العديد من الطيارين بعد إصابتهم بكورونا أو مخالطتهم مصابين به، ما يدفعهم للخضوع للعزل ويضطر الشركات لإلغاء الرحلات لعدم وجود عدد كاف من الموظفين.

وتزايدت وتيرة إلغاء الرحلات الجوية في الولايات المتحدة خلال موسم العطلات حتى اليوم الاثنين، حيث ألغت كبريات شركات الطيران الأمريكية عشرات الرحلات.