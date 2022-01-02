شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون جديد بين الصين وألمانيا في مجال النقل البري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد بأن خدمة جديدة برية - بحرية لتوصيل الشحن انطلقت يوم أمس بين مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي بشمال شرقي الصين، ومدينة مانهايم في ألمانيا.

وأوضحت أن قطار شحن يحمل 50 حاوية تحتوي على إلكترونيات غادر محطة ميناء شيآن الدولية، ما يرمز إلى فتح الخط الجديد.

وبعد وصول القطار إلى مدينة سان بطرسبرج في روسيا، سيتم تسليم الحاويات إلى ميناء موكران في ألمانيا عبر إحدى السفن، قبل أن يتم إعادة تحميلها مرة ثانية على قطار إلى وجهتها النهائية في مدينة مانهايم.

ويستغرق الزمن الكلي للرحلة ما بين 16 إلى 18 يوما، لتمتد على مسافة 12800 كلم.

وقال يوان شياو جيون، المدير العام لشركة بناء وتشغيل ميناء شيآن للتجارة الحرة، إن الطريق الجديد يتجنب العقبات التشغيلية التي تنتج عن الازدحامات الكثيرة في العديد من المحطات المزدحمة على طول المسارات التقليدية عبر دول أوروبا الشرقية.