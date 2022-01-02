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فيديو 'مذهل'.. شاب يسجل رقما قياسيا جديدا بموازنة الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - دخل شاب هندي مؤخرا موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تمكنه من الاحتفاظ بالكرة ثابتة على ركبته لمدة 6 دقائق و16.98 ثانية.
وقال حسن عسكري، الطالب في جامعة إنتجرال الهندية، إنه كان يفكر من زمن طويل، بتجربة هذا التحدي، والتسجيل لمحاولة تحطيم الرقم القياسي.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية، قال عسكري: "استغرق تحقيق هذا الإنجاز عامين. تدربت كثيرا بعدما عرفت الرقم القياسي السابق، وتقدمت بعدها بطلب لمحاولة دخول الموسوعة".


وأرجع عسكري تحطيمه للرقم القياسي إلى تشجيع أساتذته الدائم له، وخصوصا بعدما عرفوا عزمهم دخول "غينيس".

وحصل عسكري على شهادة من موسوعة "غينيس" تفيد بأنه صاحب أطول وقت لموازنة كرة القدم على الركبة، بعدما صمد في محاولته لـ6 دقائق و16.98 ثانية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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