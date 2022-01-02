ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 289 مليونا و714 ألفا و57 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 289 مليونا و714 ألفا و57 مصابا، حتى صباح الأحد.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و457 ألفا و331 حالة، فيما تعافى 254 مليونا و161 ألفا و451 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 191 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، السبت، انخفاضا من 231 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 131 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 175 قبل يوم. وكانت معظم الإصابات الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد والذي تخضع عاصمته شيان لإغلاق في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.

وسجلت الصين أيضا 52 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 38 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل برالصين الرئيسي حتى يوم السبت 102505 إصابات مؤكدة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 7 ملايين و189329 بعد تسجيل 12515 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112155 بعد تسجيل 46 وفاة جديدة.

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل 27553 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضيةوسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند إلى 34.88 مليون منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 284 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 481770.

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في أستراليا، الأحد، مع تباطؤ الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها ظلت أعلى من 30 ألف حالة فيما زادت حالات الدخول إلى المستشفيات في ولاية نيو ساوث ويلز وسط تنامي المخاوف بشأن الضغوط المحتملة على منظومة الصحة العامة.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة أن الحالات التي تم تشخيصها حديثا في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، انخفضت إلى 18278 من 22577 في اليوم السابق مع تراجع عدد الاختبارات التي أجريت في يوم رأس السنة بمقدار الربع.

لكن أعداد دخول المستشفيات والتي تقول السلطات إنها تراقبها عن كثب أكثر من إجمالي عدد الحالات، مع التحول نحو التعايش مع الفيروس، قفزت بنسبة 18% إلى 1066.

وسجلت أستراليا، الأحد، أكثر من 32200 حالة انخفاضا من 35327 السبت رغم أن ولايتي أستراليا الغربية والإقليم الشمالي لم تنشرا بعد أرقام الإصابات الجديدة.