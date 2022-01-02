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حريق في مقر برلمان جنوب أفريقي في كيب تاون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

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اندلع حريق صباح اليوم الأحد في مقر برلمان جنوب أفريقيا، في مدينة كيب تاون، حسب مراسل لوكالة فرانس برس هناك.

 

وكانت ألسنة اللهب وعمود من الدخان الكثيف تشاهد فوق المبنى حوالى الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش.

 

كما انتشر رجال الإطفاء في موقع مقر الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا في مدينة الكاب.

 

ولم تشر الوكالة الفرنسية التي أوردت الخبر ملابسات الحريق، أو وقوع خسائر حتى الساعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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