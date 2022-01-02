شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر الليلة الماضية الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 180 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش، وشعر بهزته سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد، ومناطق بيشاور ووادي سوات وشيترال.

وأجبر الزلزال سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.