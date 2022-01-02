شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. مقتل 6 وإصابة 14 في حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية بمقاطعة ريازان، الواقعة في جنوب شرق موسكو، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع بالمنطقة.

ووفقا لموقع قناة "آر تي عربية"، فقد وقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات "موسكو - استراخان" بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي.

وفي التفاصيل، قالت الشرطة: "اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان".

وأشارت الشرطة المحلية في بيانها إلى أن الحافلة كانت تقل 49 راكبا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.