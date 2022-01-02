شكرا لقرائتكم خبر عن "الرؤية والإنجاز".. قروض تمويل المشروعات وفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز كتاب "الرؤية والانجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزارء، دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في مساعدة الشباب وسعيه لتمكين المرأة وتوصيل المبادرات الرئاسية لمستحقيها.

ويرصد الكتاب إنجازات وجهود مصر في 7 سنوات، تحت عنوان "إنجازاتنا.. مفتاح حياة المستقبل"، في محاولة لحصر أهم وأبرز الإنجازات والتحديات التي تجاوزتها الدولة منذ 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021.

كشف الكتاب، عن قروض تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي وصلت إلى 33.2 مليار جنيه، وهي قيمة تمويل 1.4 مليون مشروع، لتوفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل، أما منح مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب فقد وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار جنيه، لتوفير نحو 30.6 مليون يومية عمل.

وعن الخدمات غير المالية "الشباك الواحد" للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أشار الكتاب، أن الجهاز تمكن من تسليم 98.9 ألف رخصة نهائية، و104.5 ألف رخصة مؤقتة للمشاريع الجديدة، و551 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع، و2.6 شهادة مزايا للعميل، و2.7 ألف شهادة تصنيف، و109.8 ألف رقم قومي للمنشآت، و18.6 ألف سجل تجاري، و26.8 ألف تأمينات اجتماعية، و53.7 ألف بطاقة ضريبية.

وأبرز الكتاب المبادرة الرئاسية لإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراث للحفاظ على الهوية المصرية، التي أطلقها رئيس الجمهورية كمبادرة طموحة للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر والارتقاء بالمهارات التصنيعية والتقنية والتسويقية للقائمين على تنفيذ هذه الحرف والصناعات.

وكان من أبرز أنشطة المبادرة الرئاسية، إجراء أول حصر للتجمعات الإنتاجية في مصر، حيث وصل لعددهم لـ145 تجمعا إنتاجيا طبيعيا بمختلف المحافظات يضم نحو 77.7 ألف منشأة، بالإضافة إلى إطلاق أول استراتيجية قومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية، ودعم التجمعات الحرفية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأيضا إقامة معرضي تراثنا 2019 و2020 تحت رعاية رئيس الجمهورية لإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية في مصر، وتنظيم معرض البازار 2021 للمشغولات والحرف اليدوية وديكورات المنزل تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهي أحد المعارض المتخصصة المنبثقة عن معرض تراثنا.