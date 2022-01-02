شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 191 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 191 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس السبت، انخفاضا من 231 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 131 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 175 قبل يوم. وكانت معظم الإصابات الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد والذي تخضع عاصمته شيان لإغلاق في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.

وسجلت الصين أيضا 52 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 38 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى يوم السبت 102505 إصابات مؤكدة.