أمطار غزيرة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 12 يناير 2022 إلى الجمعة 07 يناير 2022، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع علي وسط سيناء

وجاءت أبرز الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأحد 02 يناير 2022 : شبورة مائية قد تكون كثيفة من 5 غلى 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اعتبارًا من الاثنين 3 يناير 2022، استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث يسود شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية من 5 إلى 8 صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحريه بنسبة حدوث ( 40:30 % تقريبا) و نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء 4 يناير، شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.