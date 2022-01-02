عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الطيران الإسرائيلي يقصف موقع القادسية التابع لحماس في غزة

الأحد 2 يناير 2022

الخليج 365

شنت طائرات الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء السبت المروحية هجوماً على مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وسمع أصوات قصف في محافظة خانيونس، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية بحوالي 12 صاروخا موقع القادسية التابع لحماس جنوب قطاع غزة.

ومازال الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل قصف بعض الأهداف داخل القطاع بشكل متقطع.

وقالت مصادر محلية فلسطينة أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تطلق النار صوب الطائرات الحربية في أجواء القطاع.

فيما تواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي تحليقها الكثيف في أجواء قطاع غزة.

بالونات حارقة

وكانت أخر مرة هاجمت طائرات إسرائيلية مواقعاً في قطاع غزة في 7 سبتمبر الماضي رداً على إطلاق شبان من غزة في حينه عدة بالونات حارقة على مستوطنات وبلدات إسرائيلية.

ورعت مصر اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 مايو الماضي لإنهاء جولة قتال عنيفة خلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينياً و13 شخصاً في إسرائيل فضلاً عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.

وسمحت إسرائيل عقب وقف إطلاق النار بفتح جزئي لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع الإبقاء على قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير بحسب مصادر فلسطينية.