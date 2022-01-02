شكرا لقرائتكم خبر عن تنديد أمريكي أوروبي بإغلاق منظمة روسية لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا، ليل الجمعة، القرارات التي أصدرتها محكمة في روسيا بإغلاق منظمة ميموريال، أقدم منظمة لحقوق الإنسان في روسيا، والمنظمة الشقيقة لها وهي مركز ميموريال الروسي لحقوق الإنسان.

وقالت الدول في بيان مشترك صدر في وقت متأخر من ليل الجمعة: «على مدى أكثر من ثلاثة عقود، قامت منظمة ميموريال بدور فريد في توثيق الجرائم التاريخية، وإحياء ذكرى عشرات الملايين من ضحايا القمع السياسي في البلاد للأجيال القادمة».

وأشارت الدول إلى أن قرار إغلاق ميموريال جاء بعد شهور عديدة من اشتداد القمع الممنهج في روسيا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة والصحفيين وأعضاء المعارضة السياسية وأصوات المنتقدين.

وقال البيان إن «ادعاء السلطات الروسية بأن العمل السلمي القائم على المبادئ لمركز ميموريال لحقوق الإنسان «يبرر التطرف والإرهاب» أمر لا يمكن قبوله.. العمل الذي يقوم به ميموريال ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى».

وأمرت محكمة في موسكو يوم الأربعاء بإغلاق مركز ميموريال الروسي لحقوق الإنسان، وذلك غداة إجبار شقيقته، جماعة ميموريال، أقدم منظمة لحقوق الإنسان في روسيا على الإغلاق أيضا.

ويحتفظ مركز حقوق الإنسان بقائمة مفتوحة للمصنفين على أنهم من السجناء السياسيين، وبينهم منتقد الكرملين أليكسي نافالني.

وتتضمن القائمة طائفة شهود يهوه المسيحية ومسلمين مدانين بالإرهاب تقول ميموريال إنهم «ضحايا لتهم غير مثبتة مبنية على أدلة ملفقة بسبب انتماءاتهم الدينية».

ويدير المركز شبكة مكاتب في أنحاء منطقة شمال القوقاز ذات الغالبية المسلمة، حيث يوثق الانتهاكات في أماكن مثل الشيشان ويقدم مساعدة قانونية وعملية للضحايا.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.