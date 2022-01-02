شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمع الدولي يسعى لتحديد موعد جديد للانتخابات الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس النواب الليبي، أمس السبت، عن عقد جلسة غدا الاثنين بمقره في مدينة طبرق للاستماع إلى طلب إحاطة لرئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات بشأن تطورات أزمة الاستحقاق الانتخابي.

يأتي هذا فيما يبذل المجتمع الدولي والمؤسسات الرسمية الليبية جهودا كبيرة لتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي بعد تأجيلها بتوصية من المفوضية الليبية.

وأكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، ضرورة إسراع السلطة التشريعية والمؤسسات المعنية بإصلاح مكامن الخلل بالانتخابات وإقرار موعد جديد للانتخابات بشكل توافقي يضمن إجراء انتخابات متزامنة حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة.

وأشارت مساء الجمعة حول إنجازات المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة إلى أن المجلس سعى لتأسيس أول ديوان رئاسي في ليبيا واتخذ مجموعة من القرارات واللوائح التنفيذية تأسيسا لهيكلة أول رئاسة دولة في ليبيا، واتخذ مجموعة من القرارات ما يعكس رغبة المجلس في تسليم مؤسسات جاهزة متكاملة لأول رئيس منتخب متى حدثت الانتخابات. وأوضحت وهيبة أن المجلس قرر إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، تنفيذا لخارطة الطريق التي أوكلت للمجلس الرئاسي التأسيس لمسار المصالحة، وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي أطلق مجموعة من اللقاءات وفتح حوارات خاصة مع الشباب وعمل مع وزارة العدل واللجنة العسكرية المشتركة «5+ 5» لإطلاق سراح مجموعة من الأسرى والسجناء من كل مناطق ليبيا.

ولفتت إلى أن المجلس سعى لإتمام وحدة المؤسسات التي كانت في حالة انقسام خاصة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة العسكرية بعقد لقاءات مع كافة الأطراف، كما حرص المجلس على فتح الطريق الساحلي.

وأكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي أن اللجنة العسكرية المشتركة تمكنت من وضع خطة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بشكل متزن ومتزامن وتدريجي وتم هذا بالعمل مع القائد الأعلى للجيش.