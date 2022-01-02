شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل وغامض في حقل غاز جنوبي إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشب حريق كبير وغامض في حقل بارس الإيراني للغاز بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية التي أكدت وقوع «حريق هائل» على المنصة 16 من حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران وهو أكبر حقل للغاز في إيران، فيما نفت شركة بارس للنفط والغاز الإيرانية الحادث، قائلة إن تسرب غاز طفيف فقط قد حدث وإنه لم يقع أي هجوم إلكتروني.

ونشرت الشركة، أمس السبت، بيانا أشارت فيه إلى تسرب أنبوب نقل الغاز في المنصة الـ 16 في البحر، حيث تم احتواء التسرب بشكل كامل، غير أنه إثر هذا التسرب وبعد إصابة صاعقة سطح المياه، اشتعلت النيران على بعد 15 كيلومترا من المنصة.

من جهته قال التلفزيون الإيراني، إن حريقا واسع النطاق اندلع في المنصة رقم 16 في حقل بارس للغاز الذي يعد أكبر حقل للغاز في إيران.

وأضاف التلفزيون أن المنصة تضررت نتيجة الحريق في حقل بارس الواقع بمدينة بوشهر الواقعة جنوب إيران.

وتعرضت المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج.

وتشهد إيران بين الحين والآخر حرائق في مناطق متفرقة، لا تعلن السلطات أسبابها في أغلب الأحيان.

والشهر الماضي، أشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إلى اندلاع حريق هائل في برج تجاري يقع بشارع بهشتي بمحافظة كرمان الواقعة جنوب إيران.

وتقلص الإنتاج اليومي من حقل «فارس الجنوبي» بواقع 15 مليون متر مكعب، بسبب الحادث، طبقا لما ذكرته وكالة «تسنيم» شبه الرسمية، بدون تحديد المصدر.

يشار إلى أنه في العامين الماضيين، وقعت انفجارات وحرائق في أكثر من 10 شركات بتروكيماوية ومراكز صناعية كبيرة في إيران.