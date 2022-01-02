شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة تايوان تحذر الصين من «مغامرة عسكرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت رئيسة تايوان تساي إينج وين رسالة إلى الصين بمناسبة العام الجديد أكدت فيها أن الصراع العسكري ليس هو الحل. لكن بكين ردت بتحذير صارم وقالت إنه إذا تجاوزت تايوان أيا من الخطوط الحمراء فإن ذلك سيقود إلى «كارثة هائلة».

وتقول الصين إن تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزء من أراضيها وزادت من الضغط العسكري والدبلوماسي في العامين الماضيين لتأكيد مطالبها بالسيادة.

وقالت تساي في كلمتها بمناسبة العام الجديد والتي بثت مباشرة على فيسبوك: «يجب أن نذكر سلطات بكين بعدم إساءة تقدير الموقف ومنع التوسع الداخلي للمغامرة العسكرية».

وتقول تايوان إنها دولة مستقلة وتعهدت مرارا بالدفاع عن حريتها ونظامها الديمقراطي.

وفي كلمته بمناسبة العام الجديد في اليوم السابق قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الوحدة الكاملة «للوطن الأم» طموح مشترك بين الناس على جانبي مضيق تايوان.

وبعد خطاب تساي قال تشو فينغ ليان المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين: «نحن نريد السعي من أجل إمكانية إعادة التوحيد السلمي». «لكن إذا واصلت القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان التحريض أو حاولت تخطي أي خط أحمر فإننا سنضطر لاتخاذ إجراءات حاسمة».

وأضاف تشو أن مواصلة السعي للاستقلال لن يؤدي إلا إلى إلقاء تايوان في «هوة سحيقة» ويقود إلى «كارثة هائلة».

وقالت رئيسة تايوان في كلمتها «الوسائل العسكرية ليست بالتأكيد خيارا لحل الخلافات عبر المضيق. الصراعات العسكرية ستؤثر على الاستقرار الاقتصادي.. الجانبان يتحملان على نحو مشترك مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين».

وأضافت أن موقف تايوان كان دائما هو «عدم الرضوخ عند مواجهة الضغط وعدم التهور عند تلقي الدعم».

وقالت: «سوف نتمسك بسيادتنا ونصون قيم الحرية والديمقراطية وسندافع عن السيادة الإقليمية والأمن القومي ونحافظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي».