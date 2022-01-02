الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

شنت المقاتلات الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من ليل السبت - الأحد، سلسلة من الغارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونشر مغردون على "تويتر" مقاطع فيديو وثقت القصف العنيف الذي طال المدينة.

وأكد نشطاء فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي استهدف خان يونس بأكثر من 10 غارات.

ووفقاً لموقع "إرم نيوز"، فقد قالت مصادر فلسطينية، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقع ”القادسية“ التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن المقاتلات قصف موقعاً للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت "القناة 13" العبرية بأن سلاح الجو قصف أهدافاً في قطاع غزة رداً على إطلاق صاروخين على سواحل تل أبيب.