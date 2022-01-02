بعد تساقط الثلوج.. غلق طريق "شرم الشيخ" في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء عن غلق طريق "طور سيناء - شرم الشيخ" وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة، وشهدت تساقط الثلوج في أماكن عدة اليوم السبت.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن قرار غلق الطريق جاء كقرار احترازي للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، في ظل الظروف الجوية التي تمر بها المحافظة.

وأهاب اللواء خالد فودة بأهالي جنوب سيناء، توخي الحذر خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

شهدت مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، تساقط الثلوج، وذلك للمرة الأولى في مدينة السلام.

من جانبه أعلن اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

في السياق شهدت مدن رأس سدر وأبورديس وأبو زنيمة، وشرم الشيخ ودهب وطابا ونويبع في جنوب سيناء تساقط غزيرة اليوم السبت وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق.

تساقطت الثلوج مساء اليوم السبت، على أنحاء مدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ، التي تضرب المحافظة.

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لتساقط الثلوج في المدينة، معبرين عن سعادتهم بالمنظر الرائع للمدينة مع استمرار الثلوج، معلقين أنها "ستتحول إلى مدينة بيضاء بحلول الصباح" نظرًا لاستمرار تساقط كرات الثلج.

وقال رئيس مدينة سانت كاترين اللواء طلعت العناني، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ.

وأوضح رئيس المدينة أن اليوم السبت شهد منع السياح من صعود جبل موسى عقب ورود تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود موجة من الطقس السيئ.

وأشار رئيس المدينة إلى وجود تنسيق مع شركة المياه، للدفع بسيارات الكسح لمنع وجود تجمعات المياه عقب ذوبان الثلوج، وكذلك التنسيق مع شركة الكهرباء، بعد تزويد المدينة بمحولات إضافية لمنع انقطاع الكهرباء عن المنازل.

وأضاف رئيس المدينة أنه جرى التنسيق مع هيئة الطرق والكباري لنشر المعدات الثقيلة على الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة الأخرى لرفع الإطماءات في حالة حدوث سيول.