5 مقترحات للانتخابات الليبية من مجلس النواب

دعا رئيس البرلمان الليبي المكلف فوزي النويري، أمس، إلى جلسة برلمانية يوم الإثنين المقبل للاستماع لإحاطة مفوضية الانتخابات حول العملية الانتخابية، فيما عرض 5 مقترحات من النواب، أبرزها مخاطبة مفوضية الانتخابات بشأن توجيه كتاب توضيحي للمجلس حول بيانها الأخير.

وقال موقع مجلس النواب الليبي، إن رئيس المجلس المكلف «دعا كافة الأعضاء إلى جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس في مدينة طبرق، للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية، وما يستجد من أعمال».

تأجيل الانتخابات

وكان مجلس النواب الليبي، أعلن الاثنين الماضي، استمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة بالتشاور مع الأطراف المعنية، مؤكدا أن المفوضية لم تبلغ مجلس النواب رسميا باقتراح موعد بديل لـ24 ديسمبر.

من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب المؤقت فوري النويري، المفوضية بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، مؤكدا أن المجلس سيخاطب المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية بتقييد تحركات وزيارات السفراء الأجانب في ليبيـا.

5 مقترحات

وعرض النويري خمسة مقترحات من النواب، هي مخاطبة مفوضية الانتخابات بشأن توجيه كتاب توضيحي لمجلس النواب حول بيانها الأخير، والتعامل مع التقارير الواردة من لجنة التواصل بشأن تعذر إجراء الانتخابات، ومن ثمّ وضع خارطة الطريق.

ووفقا للمقترحات، يتم المضي قدمًا في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي آثارتها المفوضية، وجاء في آخر المقترح البرلماني، ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، مشددا على «ضرورة تتطلب حوارًا موسعًا بين مختلف الأطراف».