العراق: نحتاج دعماً استخباراتياً فقط من التحالف الدولي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 35 دقيقة

أكدت السلطات العراقية، على أن القوات الأمنية تمتلك القدرة اللازمة على “مقارعة الإرهاب” من دون الحاجة إلى “دعم بري دولي”، ولكنها أشارت إلى إمكانية اللجوء للدعم الجوي الدولي عند الضرورة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، إنَّ “لدى القوات الأمنية حالياً القدرة على مقارعة الإرهاب وهي من وقفت في الميدان، ونفَّذت العمليات القتالية، وكان هناك إسناد جوي وقواتنا ليست بحاجة لدعم بري دولي”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

لكنَّ الخفاجي استدرك بأنَّ القوات الأمنية “تحتاج للدعم في مجال الاستطلاع والمعلومات الاستخباراتية وهو مستمر، وأيضاً نحتاج للمشورة والتدريب من التحالف الدولي”.

الدعم الجوي

وفيما يتعلق بالدعم الجوي، قال الخفاجي إنَّ “الحاجة لطيران التحالف الدولي تكون وقت ما كانت هناك ضرورة تحتاج لقدرات أعلى من القدرات العراقية، ولدى القوة الجوية العراقية قدرات لكنها تحتاج لتطوير ومعدات وإمكانيات عالية لرفع مستوى هذا السلاح المهم”.

واعتبر أنَّ “الهدف من طلب الدعم المستمر من التحالف الدولي في مجالات الضربات الجوية والتدريب والتطوير والمعلومات الاستخبارية هو إبقاء القوات العراقية على قدرة عالية من الاستعداد لملاحقة الإرهاب، وضرب فلوله”.

وأوضح الخفاجي أنَّ الحكومة العراقية بدأت “منذ سنة ونصف السنة بتسلم القواعد العسكرية العراقية التي كان يشغلها التحالف الدولي”، مؤكداً أنَّ ثقة الحكومة العراقية بالقوات التي تسلمت تلك المعسكرات “عالية جداً، وهي تؤدي واجبها من ذلك الوقت بكفاءة عالية”، على حد تعبيره.

وبشأن مدى الحاجة حالياً لزيادة عديد القوات الأمنية، أشار الخفاجي إلى أنه “ليست هناك أي حاجة لوضع آلية للاكتفاء، بل نحتاج بشكل مستمر لتعزيز تلك القوات بأعداد إضافية لتجديدها وتطويرها ورفع قدراتها”.

ولفت إلى أن “الأمر مناط بميزانية الدولة والدرجات الوظيفية المتوفرة، ولدينا خطط نعمل عليها حالياً لزيادة عديد القوات لسببين مهمين، هما عاملا تقادم العمر والإصابات”.