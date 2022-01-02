كورونا يفرض إجراءات أكثر “حزماً” على الفرنسيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

لليوم الرابع على التوالي، سجل عداد كورونا في فرنسا أكثر من 200 ألف إصابة، حيث بلغت الإصابات 219126 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.

وكان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، قد كشف في كلمته عشية العام الجديد، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة على فرنسا بسبب قفزة في إصابات كوفيد-19 لكن البلاد يمكنها المرور منها بسلام إذا تصرف الناس بمسؤولية.

وأشار إلى أن فرنسا في وضع أفضل في مواجهة ​فيروس كورونا​ بالمقارنة بعام مضى بسبب عدد السكان الذين تلقوا التطعيم، وحث كل من لم يتلق التطعيم على الحصول على الجرعات. وأكد أن بلاده تحتاج إلى فعل كل شيء لتجنب الاضطرار إلى فرض قيود جديدة ستحد من حريات الناس.

وقررت الحكومة الفرنسية، اليوم، إلزام الأطفال بارتداء الكمامة في المواصلات العامة بالبلاد، كجزء من أحدث إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا. ولفتت في مرسوم، إلى أن القرار سيطبق قريبا على الأطفال بداية من سن 6 سنوات فما فوق، بحسب “فرنس برس”.

وبداية من يوم الاثنين، سيتعين على الأطفال البالغين من العمر ست سنوات ارتداء الكمامة في جميع وسائل المواصلات العامة داخل الحدود الوطنية، بينما لن تقدم شركات النقل أي طعام أو شراب لمدة ثلاثة أسابيع بداية من نفس التاريخ.