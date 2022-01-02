شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استرالي يشعل النار في نفسه داخل سيارته والسبب صادم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت مدينة ملبورن الأسترالية، إقدام شخص على إضرام النار في نفسه داخل سيارته، الأمر الذي أثار حالة من الفزع بين المارة.

وأفاد شهود عيان أن الرجل سكب على نفسه والسيارة مادة البنزين، مما أدى إلى اشتعال النيران في جسده، مؤكدين أن جلده كان يحترق قبل أن يتم غمره بالمياه.

من ناحيتها تحركت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث، حيث اشتعلت النيران في سيارة الرجل بشارع كنيسة ريتشموند، وتعاملت الفرق مع الرجل وأخمدت النيران ثم نقلته إلى المستشفى، حسب «روسيا اليوم».

وأوضحت التحقيقات الأولية أن سبب اشعال الرجل النار في نفسه كان احتجاجًا على عدم حيازته شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.