شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروس: مئات المهاجرين ما زالوا عالقين على الحدود البولندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا يزال هناك مئات المهاجرين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل، وينتظرون في بيلاروس أملا في دخول بولندا، وفقا لما ذكره الصليب الأحمر البيلاروسي اليوم السبت.

وقال الصليب الأحمر البيلاروسي في مينسك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك نحو 600 شخص يقيمون في مأوى للطوارئ بمستودع مركز لوجستي في بروسجي ويتلقون المساعدات.

وقيل إن العديد من الرجال والنساء والأطفال يأملون في الوصول إلى ألمانيا.

وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص من المناطق التي مزقتها الحرب على الحدود بين بيلاروس والعديد من دول الاتحاد الأوروبي لعدة أشهر، على أمل دخول الاتحاد الأوروبي، في أزمة يقول الكثيرون إنها صُنعت عمدا من قبل مينسك انتقاما من العقوبات المتعلقة بانتخابات مزورة.

كما دخلت العقوبات المضادة حيز التنفيذ في بيلاروس اليوم السبت، ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما.