شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تفرض الكمامات على الأطفال من سن 6 أعوام داخل وسائل النقل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في تشديد جديد للاجراءات الاحترازية الضرورية لمواجهة طفرة الإصابات بكورونا، اتخذت فرنسا قراراً بإلزامية الكمامة في وسائل النقل للأطفال من سن 6 أعوام فما فوق.

وسيتوجب على الأطفال الذين يبلغ عمرهم 6 أعوام وما فوق ارتداء الكمامة بشكل إلزامي اعتبارا من الاثنين في وسائل النقل والسفن والطائرات وسيارات الأجرة ومحطات وسائل النقل العام والقطارات، وفق مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية.

وأعلنت العديد من المناطق والمدن مثل باريس ومحيطها ومدينة ليون إعادة فرض إلزامية الكمامة اعتبارا من الجمعة 31 ديسمبر 2021.

وتسجل فرنسا حاليا أرقاما قياسية بالإصابات اليومية بكورونا، حيث وصل عددها يوم أمس الجمعة إلى 232.200.

ولن يتمكن الفرنسيون الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما ولم يتلقوا اللقاح من ممارسة الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض ووسائل النقل العام التي تربط المناطق ولم يعد إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 كافيا إلا لدخول مؤسسات الرعاية الصحية.