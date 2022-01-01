شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. سادس بلد يسجل أكثر من 10 ملايين إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبحت فرنسا سادس بلد في العالم يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ اكتشاف الجائحة، وذلك بحسب بيانات رسمية نُشرت اليوم السبت.

وسجلت السلطات الصحية الفرنسية 219126 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، في اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 200 ألف إصابة.

وانضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة والهند والبرازيل وبريطانيا وروسيا في تسجيل أكثر من عشرة ملايين حالة.

والعدد المسجل اليوم السبت هو ثاني أعلى عدد حتى الآن بعد تسجيل 232200 حالة أمس الجمعة.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون أمس إن الأسابيع القليلة القادمة ستكون صعبة بسبب زيادة أعداد المصابين في الآونة الأخيرة.