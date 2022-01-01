01 يناير , 2022
مقتل 12 على الأقل في تدافع عند مزار ديني في كشمير (أ ف ب).
أفادت الشرطة الهندية أن 12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 14 في تدافع عند مزار هندوسي في كشمير صباح اليوم السبت.
وقال ضابط كبير بالشرطة يدعى موكيش سينغ «لقي 12 زائراً حتفهم وأصيب 14 عندما وقع تدافع في الساعات الأولى من صباح اليوم عند مزار ماتا فايشنو ديفي».
وأضاف أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى.
وقال مسؤول آخر إن التدافع وقع عندما اندفع حشد كبير من الناس الذين جاءوا للاحتفال بحلول العام الجديد إلى داخل المزار.
وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في رسالة تعزية «أنا حزين للغاية للخسائر في الأرواح نتيجة التدافع في ماتا فايشنو ديفي بهاوان».
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