انت الان تتابع خبر تشيلسي يتخذ قراراً بشأن لوكاكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانضم لوكاكو، إلى تشيلسي، الصيف الماضي، قادمًا من إنتر ميلان، مقابل 115 مليون يورو.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن موقف تشيلسي من رحيل لوكاكو، بعد تصريحاته الأخيرة، إذ أكد أن تشيلسي لن يفرط في لوكاكو بأي شكل من الأشكال، خاصة في هذه الفترة "وسط الموسم".



وكان لوكاكو قد صرح بحسب شبكة "سكاي سبورتس" بأن حالته الجسدية والبدنية التي وصل لها الآن هي بفضل تلك الفترة التي قضاها في إنتر بالتعاون مع خبراء التغذية هناك.

وأشار إلى أنه ليس راضيا عن وضعه الحالي في تشيلسي بعدما غير توخيل، بحسب اللاعب، طريقة لعب الفريق.

وعن العودة لإنتر، كشف: "قلت دائما إن إنتر في قلبي، ويوما ما أتمنى بصدق أن ألعب هناك مرة أخرى".

وصمم لوكاكو بشدة على الرحيل إلى تشيلسي في الصيف الماضي، لإثبات جدارته بارتداء قميص البلوز، بعدما رحل من النادي في وقتٍ سابق.



وتسبب رحيل لوكاكو عن إنتر بعد التتويج بلقب الكالتشيو في غضب عارم لدى جماهير نيراتزوي، التي هاجمت اللاعب البلجيكي بشدة.