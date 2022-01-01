إيران تخاطب الامم المتحدة بشأن 'اغتيال سليماني'

بغداد - ياسين صفوان - دعت معاونية الشؤون القانونية للرئيس الايراني في مذكرة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إصدار قرار يدين المتورطين باغتيال قاسم سليماني.



وكتبت معاونية الشؤون القانونية في مذكرة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تفيد بأن "حصانة المتورطين باغتيال المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيي قد عرّضت السلام الدولي للخطر".

ودعت إلى "إصدار قرار يدين المتورطين باغتيال اللواء قاسم سليماني".

كما اقترحت ايران في مذكرتها على المنظمة الاممية، بتسخير جميع المبادرات القانونية المنصوصة ضمن صلاحياتها ومنها اصدار القرارات المنددة بـ "جرائم الدولة" المتمثلة في الاغتيالات ضد المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين؛ وبما يسهم في الحد من ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قد اغتيل مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 كانون الثاني 2020.