شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو السبب الرئيسى فى أزمة كثافة الفصول بالمدارس؟.. وزير التعليم يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الثلاثاء الماضى شهد استجواب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فى مجلس النواب، حيث رد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب في جلسة رقابية بامتياز، ومن أهم الموضوعات التي طرحها نواب المجلس كثافة الفصول بالمدرس، إذ أكد نواب أن بعض الفصول بالمدارس يصل فهيا أعداد التلاميذ لـ90 تلميذا بالفصل الواحد، وهو الأمر الذى أجاب عليه طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قائلا :"عندنا موارد بنشتغل بها وقوانين تحكمنا، وبالنسبة لموضوع كثافات الفصول، هيئة الأبنية التعليمية تعمل بناء على موازنة، والبرلمان وافق عليها، وأى موضوع فيه فلوس يكون طرف فيه وزاراتي المالية والتخطيط، ومن 2014 حتى الآن نعمل فى هذا الموضوع، وتم إنشاء أكثر من 94 ألف فصل بتكلفة 31 مليار جنيه، هل دا حل لا، دا آخر مليم معانا، لو معايا 5 أضعاف الرقم دا أكون أسعد وزير فى العالم، وكنت هبنى مدارس كتير جديدة، والفصول التى تم إنشائها تستوعب 3.8 مليون تلميذ، ووسيتم إنشاء نحو 284 ألف فصل فى مبادرة حياة كريمة".

واستكمل الوزير: "كل الأرقام دى وعندنا عجز، لأن التلاميذ الذين زادوا علينا 5 ملايين تلميذ، وحضراتكم سمعتوا سيادة الرئيس وهو يتحدث عن كيف تلتهم زيادة السكان كل ما نقوم به، لو معندناش كثافة كل سنة ويزيد حوالى 700 أو 800 ألف طالب، وإحنا داخلين مستلمين فصول ناقصة وعجز معلمين والمشكلة تتفاقم، وإحنا بنزيد، ومكلة الأبنية التعليمية معقدة أكثر ممكن يكون، عندك فلوس ومعندكش أراضى، والزيادة المضطردة فى المواليد".