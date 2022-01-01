شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تستكمل جوالاتها التدريبية "تدريب المحليات" بمقرات نوابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالاً للنشاط التدريبي الذي بدأته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وللأسبوع السادس على التوالي بدوائر نوابها، حيث تواجدت هذا الأسبوع بدائرة النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ بدائرة المحلة الكبرى، واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة 3 أيام بشكل مكثف.

تضمن التدريب عدد من المواضيع الهامة، وافتتح التدريب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، بمحاضرتين بعنوان الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية.

وفي اليوم الثاني، قدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تدريب بعنوان إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية.

واختتم البرنامج في اليوم الثالث، النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، حيث قدم تدريباً عن مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين.

وكان قد أعلن بشكل مسبق النائب أحمد قناوي، عن الدورة التدريبية وفتح باب التسجيل للراغبين، اعقب هذا مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.

شارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية، النائب أحمد فتحي وأسامة هشام وإسلام حمدي، ومن لجنة التنظيم محمد طه الحوشي.