شكرا لقرائتكم خبر عن عضو قومى حقوق الإنسان: 2022 ميلاد جديد للمجتمع المدنى.. وفرص متاحة واجبة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان انعكاس حقيقى وتجسيد لإرادة الدولة المصرية وإيمانها بمزيد من الاستحقاقات الحقوقية فى مصر.

وشدد عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، على ضرورة استثمار الفرص المتاحة من قيام الدولة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبر عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى كان سباقا فى وضع أولوية حقوق الإنسان الأساسية التى تكفل للمواطن حياة كريمة من صحة وسكن وبنية أساسية تجسدت فى المبادرات التى أطلقت من بينها حياة كريمة و100 مليون صحة وتكافل وكرامة وتنمية الصعيد وغيرها من المبادرات الرئاسية التى تبنت الحقوق ذات الأولوية للإنسان.

وطالب عبد الجواد أحمد المجتمع المدنى المصرى بمنظماته المتعددة التنموية والحقوقية بأن يستغلوا الفرص المتاحة وتلك المبادرات فى إعادة صياغة استراتيجية عملها اندماجا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.