منها تأجيل امتحان "رابعة ابتدائي".. تعرف على موقف الدراسة في 3 محافظات غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات - الخليج 365:

أعلنت 3 محافظات، هي (أسيوط وجنوب سيناء والبحيرة) موقفها من تعطيل الدراسة يوم غد الأحد، بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها.

أسيوط تعلن تعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، تعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع مدارس التربية والتعليم "طلاب ومعلمين" بسبب موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة.

أشار محافظ أسيوط، إلى التنسيق مع محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لتعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى المحافظة ومنح إجازة للطلاب والمعلمين حرصًا على صحة أبنائنا الطلاب، على أن يجرى انتظام الدراسة يوم الإثنين الموافق 3 يناير بجميع المدارس فضلًا عن التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لمراجعة كافة المنشآت التعليمية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والمعلمين.

أوضح محافظ أسيوط، إنه لليوم الثاني على التوالي، جرى الدفع بسيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية بمختلف شوارع مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة فور سقوطها، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تسببت موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، في انهيار منزل قديم بمنطقة السيدة نفيسة بحي غرب أسيوط، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

شهدت محافظة أسيوط، لليوم الثاني على التوالي، سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، ما أدى إلى ارتباك الحالة المرورية وحركة سير المواطنين.

وانتشرت سيارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإنقاذ السريع بالأنفاق ومطالع الكباري لسحب تجمعات مياه الأمطار بمدينة أسيوط.

وأضاف عصام سعد محافظ أسيوط، أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أي طارىء أو سوء في الأحوال الجوية.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أي آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة مخرات السيول بنطاق المحافظة، وجاهزيتها ومراجعة جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

تأجيل امتحان الصف الرابع الابتدائي

قال الدكتور على عبد الحافظ مدير عام المنطقة الأزهرية وكيل الوزارة بأسيوط، اليوم السبت، إنه بناءً على تعليمات رئيس القطاع الدكتور سلامة داوود وعلى قرار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتعطيل الدراسة بكافة مدارس التربية والتعليم بالمحافظة، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدًا الأحد "فقط" في جميع المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية.

أضاف مدير عام المنطقة الأزهرية بأسيوط، أن تعطيل الدراسة للطلاب فقط، وتعطل امتحانات الصف الرابع وسنوافيكم بما سيتم حيال مادتى الغد؛ مشيرًا إلى التنبيه المشدد على جميع المعاهد الأزهرية بالتأكيد على عوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية من أسلاك كهرباء وطفايات وأسوار أو حفر بها تجمعات مائية.

جامعة أسيوط تنفي تعطيل الدراسة

نفى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، ما تردد على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعليق الدراسة والامتحانات غدًا الأحد بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، على انتظام العمل داخل قطاعات الجامعة غدًا الأحد سواء فى القطاعات الطبية أو الإدارية أو التعليمية وسير أعمال الامتحانات بكافة الكليات وفق الجدول الزمني المقرر لها.

من جانبه كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن إصداره توجيهات مباشرة للقائمين بالعمل بقطاع المدينة الجامعية على فتح أبواب المدينة للطلاب المغتربين من غير المقيمين بالمدينة وذلك للمبيت بنظام الليلة بدءًا من اليوم السبت وطوال فترة الامتحانات وذلك لضمان وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات فى الموعد المقرر لها.

تعطيل الدراسة في شرم الشيخ

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تأجيل الدراسة غدًا الأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج على مدينة شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ في تصريح له، أنه سيجري استئناف الدراسة في باقي مدن المحافظة لحين إشعار آخر.

وتتعرض مدن محافظة جنوب سيناء لحالة من الطقس السيء، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، ودفعت بالمعدات الثقيلة في أماكن إحداثيات السيول.

البحيرة تستعد لاستئناف الدراسة

تشهد المدارس والمعاهد الأزهرية، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، أعمال مكثفة من الوحدات المحلية، لرفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار داخلها وفي محيطها.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بمراجعة أعمال الكهرباء والمرافق بالمدارس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية استعدادًا لاستئناف الدراسة غدًا.

كانت محافظة البحيرة قد عطلت الدراسة اليوم السبت، بسبب عدم جاهزية المدارس بعد موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت مدنها ومراكزها على مدار اليومين الماضيين.