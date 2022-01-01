رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ غدا زيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على رأس وفد من مجلس الشورى، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل.

مباحثات رسمية

سيلتقي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في البحرين، كما سيجري مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى في البحرين، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، ومناقشة أوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين، والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد آل الشيخ أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص واهتمام قيادة البلدين على تعزيز التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية بشكل عام وعلى وجه الخصوص بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى بالبحرين.

تنسيق مستمر

أكد رئيس الشورى أن العلاقات البرلمانية تشهد تقدماً كبيراً تترجمه الزيارات الثنائية المتبادلة ومستوى التنسيق بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى في البحرين سواء على مستوى رئاسات المجالس أو على مستوى الأعضاء في اللجان البرلمانية المشتركة، مبيناً أن ما وصل إليه التعاون البرلماني بين البلدين يعكس رغبة الجانبين على مواصلة الدفع بأوجه العمل إلى مستويات تواكب عزيمة قيادتي البلدين على استمرار المسيرة المباركة للتعاون الأخوي من أجل تحقيق النماء والازدهار للشعبين الشقيقين.

ويضم وفد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، وأعضاء المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء، والأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، وسمية بنت أنور جبرتي، ومدير عام العلاقات العامة والمراسم خالد التركي، ومدير عام إدارة المراسم محمد البراهيم، والمستشار والسكرتير الخاص لرئيس المجلس يوسف الحربي.