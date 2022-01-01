ميليشيات طهران تخطط لضرب سفارة أمريكا بالعراق

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وقالت المخابرات «إن المخطط الإرهابي يأتي بداعي الانتقام لمقتل سليماني والمهندس قرب مطار بغداد إثر غارة أمريكية استهدفت موكبه»، وأوصت الوثيقة بتكثيف الجهود الأمنية في بغداد وإجراء عمليات تفتيش دقيقة في منطقة شارع فلسطين شرق العاصمة، حيث تتواجد ميليشيات مسلحة موالية لإيران.
وعادت الميليشيات الإرهابية الموالية لطهران لإثارة الشغب والفتنة في شوارع العاصمة العراقية بغداد، حيث تظاهر الآلاف أمس، ورددوا شعارات تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق رغم إعلان التحالف الدولي والحكومة العراقية عن خروج آخر جندي من القوات الأجنبية من العراق قبل 31 ديسمبر والاتفاق على وجود عدد من المستشارين العسكريين لمساعدة القوات العراقية.
وذكر الإعلام العراقي، بأن قوات الأمن أغلقت جسر الطابقين الحيوي وسط العاصمة بغداد استعدادا لمسيرة مرتقبة لإحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، وقال التلفزيون «إن قوات الأمن انتشرت بشكل مكثف عند تقاطع مصافي الدورة».
ويرى النظام الإيراني في مقتل سليماني مبررا إضافيا لإعادة إحياء البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، فضلا عن سياستها الأوسع نطاقا المتمثلة في الشرق الأوسط.
ويرى المراقبون أن قاسم سليماني الذي قضي العام الماضي هو مهندس فيلق القدس الإيراني، وأحد أهم الأشخاص الذين خططوا لإنشاء ميليشيات مسلحة في لبنان والعراق واليمن.
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