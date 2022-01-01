أسير فلسطيني يواجه خطر الموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر حقوقية ورسمية فلسطينية أمس، «إن أسيرا فلسطينيا معتقلا لدى إسرائيل مضربا عن الطعام منذ 138 يوما يواجه خطر الموت».

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان، «إن الأسير هشام أبوهواش (40 عاما) من الخليل يواجه الموت في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، في ظل استمرار إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري».

وأفاد البيان بأن الوضع الصحي للأسير (أبوهواش) يشهد تدهورا مستمرا وهناك صعوبة في إيقاظه، معتبرا أن السلطات الإسرائيلية تنفذ جريمة بحقه مع استمرارها في تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.