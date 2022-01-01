8 قتلى من أسرة واحدة في حريق للنازحين بمأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدى حريق نشب في مخيم الجفينة للنازحين بمأرب، إلى وفاة وإصابة أسرة كاملة عدد أفرادها 8 أشخاص غالبيتهم من الأطفال.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب في بيان، «إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون بجوار والدهم ووالدتهم بحروق بالغة جراء حريق نشب في منزلهم بمخيم الجفينة للنازحين»، وتظهر الصور التي نشرتها الوحدة آثار الحريق المروع الذي التهم أثاث ومسكن الأسرة النازحة في المخيم، والذي قالت «إنه مكون من شبكتين».

وسبق أن توفي طفل وأصيب ستة أشخاص آخرون، جراء حريق اندلع في المخيم ذاته، مطلع أبريل الماضي، ويضم مخيم الجفينة ما لا يقل عن 8863 أسرة هجرتها ميليشيات الحوثي من منازلها في مناطق مختلفة من البلاد.

ميدانيا، تمكنت قوات العمالقة في جبهات بيخان وعسيلان شبوة خلال الساعات الماضية، من فرض سيطرتها الكاملة على منطقة «الصفراء» الاستراتيجية بمحافظة شبوة شرق اليمن.

وأكد المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية، السيطرة على منطقه الصفراء بعد هروب مقاتلي ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مركز مديرية عسيلان، وأوضحت المصادر أن قوات العمالقة تقوم في هذه الأثناء بنشر جنودها في جميع مخارج ومداخل منطقة الصفراء، وتعمل على تأمين المنطقة بالكامل.

وكان قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، العميد طارق محمد صالح، وصف ميليشيات الحوثي في البلاد بأنها كـ»السرطان»، سيتم انتزاعه، وقال «إنها أداة بأيدي الحرس الثوري الإيراني»، جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام وحدات من منتسبي قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمقاومة الوطنية، أشاد فيها حسب بيان بــ»الجاهزية العالية لهذه القوات النوعية، والجهود التي بذلت في تدريب وحدات مكافحة الإرهاب وتجهيزها على أكمل وجه لتنفيذ المهام المنوطة بها».

وقال «هدفنا هو صنعاء وهدفنا هو استعادة الجمهورية وأن يعيش كل يمني حر على تراب هذا الوطن بعيدا عن الارتزاق والعمالة لقوى الشر في إيران».

على صعيد متصل، دعت الولايات المتحدة، أطراف النزاع في اليمن إلى اغتنام عام 2022 لتحقيق السلام ووقف الحرب، وأشارت في خطاب عبر فيديو نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على حسابها بتويتر، وجهه مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن تيم ليندركينغ، لليمنيين بمناسبة قدوم العام الجديد.

وقال ليندركينغ «بينما يجلب العام الجديد الأمل، فإنه يشير أيضا إلى مرور عام آخر من الحرب في اليمن»، وأضاف «عام آخر يواجه فيه الآباء عذاب عدم القدرة على شراء الطعام لأبنائهم، ويواجه فيه اليمنيون خطر القصف والألغام والغارات الجوية».

وشدد على أنه «ينبغي للأطراف اليمنية أن تتوصل إلى تسوية سياسية معا من أجل إنهاء الحرب»، كما أكد المبعوث الأمريكي أن اليمن بحاجة إلى المزيد من المجتمع الدولي وزعمائه، ومزيد من الدعم المنقذ للحياة، ومزيد من المساعدات الاقتصادية.

مشاهدات يمنية:

