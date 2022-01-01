فرنسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت فرنسا أمس، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لـ6 أشهر من سلوفينيا التي كانت ترأس المجلس الأوروبي منذ الأول من يوليو، على أن تسلمها في النصف الثاني من السنة إلى تشيكيا. ويمثل مجلس الاتحاد الأوروبي مصالح الدول الـ27 الأعضاء أمام المفوضية والبرلمان الأوروبيين، وتدعو الرئاسة الفصلية إلى اجتماعات الوزراء وتحدد جدول الأعمال وتقود المفاوضات.



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